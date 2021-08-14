Во Франции протестуют против обязательных "паспортов здоровья"

Во Франции вновь прошли массовые акции протеста против дискриминации непривитых граждан: власти страны вопреки прямому запрету Европарламента продолжают административными мерами принуждать французов к вакцинации. Парламент Пятой республики в понедельник утвердил закон, который предполагает, что впредь полноправными гражданами будут только обладатели "паспортов здоровья". Остальных французов (то есть почти половину населения страны) не допустят в музеи, магазины, рестораны, театры. Это вызвало всеобщее возмущение, и в одном только Париже, несмотря на разгар сезона отпусков, состоялось сегодня целых три манифестации протеста. Обошлось без масштабных беспорядков, хотя эпизодические столкновения манифестантов с полицией случались.