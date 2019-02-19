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Во Франции провели первые летные испытания модернизированных ракет "Метеор"
Во Франции провели первые летные испытания модернизированных ракет "Метеор" класса "воздух-воздух". Данное вооружение с увеличенным радиусом действия. Проверка прошла на истребителях "Рафаль", по одному пуску осуществили днем и ночью. В Минобороны результатами остались довольны. "Метеор" - это совершенно новая ракета, имеющая маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, позволяющий ей поддерживать высочайшую скорость вплоть до поражения цели.
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