Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары

Пилот погиб. ЧП произошло в районе Женерака, там с огнем борются последние несколько дней. Очевидцы сообщают, что от удара о землю воздушное судно буквально развалилось на части. Были слышны сильные взрывы. На месте работают спасатели, причина происшествия выясняется.



