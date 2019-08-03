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Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары

Пилот погиб. ЧП произошло в районе Женерака, там с огнем борются последние несколько дней. Очевидцы сообщают, что от удара о землю воздушное судно буквально развалилось на части. Были слышны сильные взрывы. На месте работают спасатели, причина происшествия выясняется.

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