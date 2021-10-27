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Во Франции резко подорожали багеты
Факт
Во Франции один из важнейших индикаторов здоровья экономики обнаруживает наличие серьезных проблем. В стране резко подорожали багеты - в среднем на 5 евроцентов. Но это означает, ни много ни мало, инфляцию в 7 %. Более того, за последние 20 лет цена багета выросла на 20 центов. Подорожание сразу на четверть и всего лишь за один год стало поводом для общей тревоги.
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Биржевые котировки на этот товар выросли на 30 %. Для французской экономики индекс багета важнее пресловутого индекса бигмака и влияет на общий уровень инфляции, ведь средняя семья покупает в день не менее двух таких хлебов.
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