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Во Франции резко сократилось число одобряющих акции "желтых жилетов"

Во Франции резко сократилось число одобряющих акции "желтых жилетов". Таковы данные опроса после беспорядков, устроенных на Елисейских полях 16 марта. Уже 35% респондентов уверенно против "желтых жилетов", и это - самый низкий уровень одобрения антиправительственных демонстраций, начиная с первой мобилизации 17 ноября прошлого года. 84% опрошенных осуждают насилие и беспорядки. По данным "Регнум", в ходе последней акции только в Париже от повреждений, краж и пожаров пострадало более 90 зданий.

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