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Во Франции - рост числа заболевших COVID-19

Тем временем, пока Париж и Лион приходят в себя после массового пробуждения "желтых жилетов", 42 департамента Франции объявлены "красной зоной" из-за пандемии коронавируса. В Марселе и Бордо властям предписано ужесточить карантинные требования к населению. В этих городах зарегистрировано по 275 новых случаев на 100 тысяч жителей, когда средний показатель по стране - 70. Местные больницы едва справляются с новыми поступлениями пациентов.

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