3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Во Франции с полок пропадает растительное масло, горчица, мука, изделия из теста
Плоды санкций пожинает Европа. Там у них полный "нежданчик". Резкое подорожание продовольствия подрывает потребительский рынок Франции. С полок магазинов начинают исчезать продукты. Дефицит еды уже более 5 %. Пропадает растительное масло, горчица, мука, изделия из теста.
Стремительно дорожает и автомобильное топливо. Одна из радиостанций Франции даже разыгрывает среди слушателей купоны на заправку бензином на 25 евро. Но рекламную акцию оценили далеко не все, ведь этой суммы хватит только на 10 литров. И это по сегодняшним ценам. Завтра будет еще меньше.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Литва денонсировала договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью
ООН: с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 320 сотрудников гуманитарных организаций
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Регионы
Все
Происшествия
Все