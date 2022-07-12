Во Франции с полок пропадает растительное масло, горчица, мука, изделия из теста

Плоды санкций пожинает Европа. Там у них полный "нежданчик". Резкое подорожание продовольствия подрывает потребительский рынок Франции. С полок магазинов начинают исчезать продукты. Дефицит еды уже более 5 %. Пропадает растительное масло, горчица, мука, изделия из теста.

Стремительно дорожает и автомобильное топливо. Одна из радиостанций Франции даже разыгрывает среди слушателей купоны на заправку бензином на 25 евро. Но рекламную акцию оценили далеко не все, ведь этой суммы хватит только на 10 литров. И это по сегодняшним ценам. Завтра будет еще меньше.