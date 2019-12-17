Во Франции сегодня пройдет общенациональная манифестация против намеченной властями пенсионной реформы. Организаторами акции выступают профсоюзы и студенческие движения. В то же время забастовку продолжат железнодорожники и сотрудники метро. Из-за проблем с общественным транспортом снова ожидаются пробки на въездах в Париж. Протестами будет охвачен не только столичный регион. На улицы городов страны выйдут французы, которые работают в области национального здравоохранения и образования, а также пожарные и авиадиспетчеры.