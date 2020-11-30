Во Франции скандальный закон отправили на доработку

В МВД Франции пытаются объяснить, что появление 24-й статьи вызвано необходимостью защитить личную жизнь сотрудников правоохранительных органов. Они все чаще становятся объектами травли и призывов к насилию в социальных сетях. В свою очередь журналисты и правозащитники начали активно протестовать против нарушения свободы слова и требовать гарантий защиты от полицейского насилия.