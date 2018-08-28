Во Франции скорость на загородных дорогах регионального значения снизилась с 90 до 80 км/ч

Французы недовольны изменениями правил дорожного движения. В стране с 1 июля максимальная скорость на загородных дорогах регионального и межмуниципального значения снизилась с 90 до 80 километров в час. За это время возмущенные жители страны намеренно испортили свыше 400 камер фотофиксации. Активисты закрашивают линзы радаров цветной краской из баллончиков. Очистка скоростной камеры обходится властям в 600 евро.