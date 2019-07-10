Во Франции со следующего года введут экологический сбор на авиабилеты

В зависимости от типа квитка сумма взноса будет варьироваться от 1,5 до 18 евро. Благодаря нововведению в казну Пятой республики ежегодно будет поступать свыше 180 миллионов евро. Деньги инвестируют преимущественно в железную дорогу. Введение налога одобрено специальным экологическим советом, который возглавляет французский лидер Эммануэль Макрон.