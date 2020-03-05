Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд

Во Франции сошел с рельсов экспресс, следовавший из Страсбурга в Париж. Пострадали 20 человек, четверо, в том числе машинист поезда, получили серьезные ранения. Повреждены электровоз и несколько вагонов. Инцидент произошел в 15 километрах от Страсбурга. Отметим, высокоскоростные поезда во Франции ходят по спецлиниям и разгоняются свыше 300 километров в час.