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Во Франции спецназ разогнал толпу футбольных фанатов
В Париже с шумом отметили суперматч между сборной Франции и Португалии за место в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Игра закончилась вничью. Болельщики устроили гуляния прямо на Елисейских полях. Для разгона прибыли десятки спецназовцев. Фанатов валили на землю, держа наготове дубинки и баллончики со слезоточивым газом. Были проведены задержания.
Матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу - 2020 начнутся после двух выходных дней на турнире - они стартуют с 26 июня.
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