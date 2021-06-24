Во Франции спецназ разогнал толпу футбольных фанатов

В Париже с шумом отметили суперматч между сборной Франции и Португалии за место в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Игра закончилась вничью. Болельщики устроили гуляния прямо на Елисейских полях. Для разгона прибыли десятки спецназовцев. Фанатов валили на землю, держа наготове дубинки и баллончики со слезоточивым газом. Были проведены задержания.