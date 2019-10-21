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Во Франции стартует аукцион метеоритов

Во Франции стартует необычный аукцион. На нем с молотка разойдутся метеориты. Крупнейшая коллекция космических тел посвящена 50-летию высадки человека на Луну. Одним из главных экспонатов станет метеорит Мон Дье весом более 350 килограмм. За него планируют выручить до 120 тысяч долларов.

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