Во Франции стартует аукцион метеоритов

Во Франции стартует необычный аукцион. На нем с молотка разойдутся метеориты. Крупнейшая коллекция космических тел посвящена 50-летию высадки человека на Луну. Одним из главных экспонатов станет метеорит Мон Дье весом более 350 килограмм. За него планируют выручить до 120 тысяч долларов.