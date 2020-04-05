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Во Франции субботнее ЧП будет расследовать антитеррористическая прокуратура страны

Накануне в городе Романс-сюр-Изер мужчина с ножом атаковал прохожих и посетителей магазинов. Два человека погибли, еще 6 получили ранения. Нападавший при аресте сопротивления полиции не оказал. При обыске в его квартире были обнаружены записи, в которых он, в частности, выражал недовольство тем, что жил в стране неверующих. Задержан и сосед нападавшего - также выходец из Судана.

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