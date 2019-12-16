Во Франции транспортный коллапс из-за забастовок и ливней

На 12 день забастовок против изменений в пенсионной реформе к демонстрантам присоединились те, кто выступают против повышения цен на дизель для грузовиков. До рабочих мест не смогли добраться тысячи парижан. Отменены многие железнодорожные рейсы. Наблюдаются перебои в подаче автобусов.



А парижский регион Иль-де-Франс застрял в пробках. Длина автомобильных заторов достигает рекордных 630 километров. Ситуацию на дорогах спровоцировали и ливни.



