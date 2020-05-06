Во Франции уничтожат миллион декалитров пива

Миллион декалитров пива придется попросту вылить французским пивоварам. Рестораны страны закрыты как минимум до конца мая и потребление напитка по этой причине резко снизилось. Кроме того, стремится к нулю число прибывающих в страну иностранных туристов. Все возможности продления сроков годности исчерпаны, и потому утилизация пивных запасов стала практически неизбежной. Об этом сообщает профсоюз работников отрасли.



