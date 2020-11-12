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Во Франции усиливают контроль за соблюдением режима самоизоляции

Власти Франции усиливают контроль за соблюдением режима самоизоляции. Начиная с 30 октября полиция выписала уже 65 тысяч штрафов за несоблюдение ограничений. Нарушители отходили от дома дальше положенного, навещали родственников и друзей.

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