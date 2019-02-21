Во Франции усомнились в качестве Nutella

Закрыт крупнейший в стране завод по производству какао-ореховой пасты! Какой именно компонент не устроил контролеров, не сообщается. Но руководство уверяет, что ситуация не отразилась на продукции, которая уже находится в продаже. Компания проводит расследование. К слову, именно на этом заводе производится по 600 тысяч банок пасты Nutella в день.