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Во Франции уже 15 дней бастуют работники нефтеперерабатывающего завода

Сотрудники против идеи превратить завод в предприятие по выпуску биотоплива и биопластика к 2023-му году. Профсоюзы заявляют - около 700 человек останутся без работы. Вместо массовых увольнений люди хотят, чтобы их отправили на досрочную пенсию. Руководство на такие условия пока не согласно.

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