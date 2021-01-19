Во Франции уже 15 дней бастуют работники нефтеперерабатывающего завода

Сотрудники против идеи превратить завод в предприятие по выпуску биотоплива и биопластика к 2023-му году. Профсоюзы заявляют - около 700 человек останутся без работы. Вместо массовых увольнений люди хотят, чтобы их отправили на досрочную пенсию. Руководство на такие условия пока не согласно.



