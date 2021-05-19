Во Франции ужесточат наказание за нападение на полицейских

Массовая демонстрация в поддержку сотрудников правоохранительных органов перед зданием Национального собрания Франции. На набережной Орсе собрались около 35 тысяч человек. Они требуют ужесточить наказания за нарушения, направленные против полиции и жандармов, и гарантировать стражами порядка максимальную безопасность.



Акция французских полицейских прошла под красноречивым лозунгом: "Нам платят за то, чтобы мы служили, а не умирали!". Накануне премьер-министр республики Жан Кастекс пообещал, что срок наказания за преступление, совершенное против полицейского или жандарма, будет увеличен до 30 лет лишения свободы.



