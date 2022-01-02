Во Франции в ночь на 1 января хулиганы подожгли 874 автомобиля

Во Франции приход нового года отметили "с огоньком". В ночь на 1 января хулиганы подожгли 874 автомобиля. По данным МВД, количество испорченного транспорта по сравнению с 2019 годом уменьшилось. Вот арестованных стало больше. Этому поспособствовали и карантинные ограничения. Только в Париже за неношение маски в новогоднюю ночь были задержаны более 700 человек. Поджигали автомобили по меньшей мере 440 хулиганов по всей стране.