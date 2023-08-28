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Во Франции виноделы несут убытки из-за падения продаж

Виноделы Франции столкнулись с падением продаж, из-за чего скопились излишки продукции. Минсельхоз республики и Евросоюз направят 200 млн евро на программу поддержки, которая предусматривает уничтожение вина, пишет Financial Times.

Вино перегонят в этанол, который можно будет использовать в промышленности, например, для изготовления духов или водно-спиртовых гелей. Предусмотрена и схема по выплате компенсаций за вырубку виноградников. На это согласились около тысячи виноделов в Бордо, там будут уничтожены более 9 тыс. га виноградных лоз (это 8 % от общей площади выращивания в регионе).

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