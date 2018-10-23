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Во Франции власти ликвидируют лагерь мигрантов в коммуне Гранд-Сент

Во Франции власти ликвидируют лагерь мигрантов в коммуне Гранд-Сент, где проживают около 1 тысячи 800 беженцев. Мигранты - в основном иракские курды - буквально оккупировали местный центральный парк. По информации правоохранителей, эти беженцы надеялись преодолеть Ла-Манш и попасть в Великобританию. Теперь мигрантов отправляют в приемные центры на севере Франции.

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