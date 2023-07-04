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Во Франции во время протестов задержано 3,5 тыс. человек

Пик беспорядков пройден, но расслабляться опасно. Во Франции будет введен закон о чрезвычайном положении. Макрон заявил, что это необходимо для ускоренного восстановления страны.

Пока жесткие методы силовиков макроновского режима сработали - масштабная волна французских протестов пошла на спад.
С момента начала выступлений против полицейского произвола задержаны 3 486 человек, в том числе 1 244 несовершеннолетних. Макрон пригрозил их семьям финансовыми санкциями.
Ущерб от погромов, по данным главы союза предпринимателей, оценивается в сумму свыше 1 млрд евро, и это "без учета потерь в туризме".
Президент Пятой республики пока занят тем, что встречается с полицейскими Парижа, чтобы лично выразить благодарность за подавление народного бунта. К протестующим, к слову, он не обратился ни разу. Между тем обозреватели Politico указывают, что первостепенная задача Макрона - сокращение социального неравенства в таких областях, как образование и социальное жилье.

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