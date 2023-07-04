Во Франции во время протестов задержано 3,5 тыс. человек

Пока жесткие методы силовиков макроновского режима сработали - масштабная волна французских протестов пошла на спад.

С момента начала выступлений против полицейского произвола задержаны 3 486 человек, в том числе 1 244 несовершеннолетних. Макрон пригрозил их семьям финансовыми санкциями.

Ущерб от погромов, по данным главы союза предпринимателей, оценивается в сумму свыше 1 млрд евро, и это "без учета потерь в туризме".

Президент Пятой республики пока занят тем, что встречается с полицейскими Парижа, чтобы лично выразить благодарность за подавление народного бунта. К протестующим, к слову, он не обратился ни разу. Между тем обозреватели Politico указывают, что первостепенная задача Макрона - сокращение социального неравенства в таких областях, как образование и социальное жилье.