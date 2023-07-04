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Во Франции во время протестов задержаны около 3,5 тыс. человек
Пик беспорядков пройден, но расслабляться опасно! Во Франции будет введен закон о чрезвычайном положении. Макрон заявил, что это "необходимо для ускоренного восстановления страны". Пока жесткие методы силовиков макроновского режима сработали: масштабная волна французских протестов пошла на спад.
С момента начала выступлений против полицейского произвола задержаны 3 486 человек (в том числе 1 244 несовершеннолетних). Макрон пригрозил их семьям финансовыми санкциями. Ущерб от погромов, по данным главы союза предпринимателей, оценивается в сумму свыше одного миллиарда евро, и это "без учета потерь в туризме".
Фото: pixabay.com
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