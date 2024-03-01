Во Франции воспротивились призыву Макрона ввести войска НАТО в Украину

Почти единодушно партнеры Франции воспротивились призыву президента Пятой республики ввести войска НАТО в Украину, ведь это спровоцирует одну из страшнейших войн в истории человечества. Но даже призывы к разуму не заставили отказаться Макрона от стремления к кровопролитию. "Каждое слово, которое я говорю по этому поводу, взвешено, обдумано и измерено",- заявил французский политик.