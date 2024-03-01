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Во Франции воспротивились призыву Макрона ввести войска НАТО в Украину

Почти единодушно партнеры Франции воспротивились призыву президента Пятой республики ввести войска НАТО в Украину, ведь это спровоцирует одну из страшнейших войн в истории человечества. Но даже призывы к разуму не заставили отказаться Макрона от стремления к кровопролитию. "Каждое слово, которое я говорю по этому поводу, взвешено, обдумано и измерено",- заявил французский политик.

Французы против воинственной риторики Макрона

Рядовые граждане со своим лидером не согласны: две трети населения страны, следует из опроса, - против введения войск НАТО в Украину, каждый второй считает, что необходимо сохранить нейтралитет, а каждый десятый француз видит в лице Москвы союзника.

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