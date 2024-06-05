Во Франции возмутились возможной отправкой инструкторов в Украину

Макрон уже 6 июня может объявить об отправке инструкторов в Украину, сообщают французские СМИ. При этом далеко не все местные политики поддерживают желание втянуть Францию в войну. Лидер партии "Патриоты" заявил, что подобные действия приведут к масштабной эскалации конфликта. Флориан Филиппо возмутился: "Неужели мы действительно хотим, чтобы кровь наших солдат пролилась в конфликте, который не является нашим?"