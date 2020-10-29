Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы

Продолжаем следить за событиями во Франции: в стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы и введен план по противодействию терроризму. Он предусматривает усиленный контроль за мечетями и мусульманскими молельными домами. Особо пристальный надзор будет установлен за потенциальными исламскими радикалами. Для этих целей мобилизуют несколько тысяч военных. Также будет усилен контроль безопасности в школах и культовых сооружениях, включая храмы и церкви. Напомним, сегодня в Ницце мужчина с ножом набросился на людей у собора Нотр-Дам. Погибли три человека, одной жертве преступник отрезал голову. Есть раненые. Власти квалифицировали атаку как теракт. Нападавшего удалось задержать, при аресте его ранили в плечо, он госпитализирован. В память о погибших по всей стране звонят церковные колокола, на место трагедии прилетел Эммануэль Макрон. А уже завтра президент проведет заседание Совета национальной обороны Франции. Меры безопасности усилены по всей стране, но жителям Ниццы не рекомендуют сегодня покидать дома.