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Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы

Продолжаем следить за событиями во Франции: в стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы и введен план по противодействию терроризму. Он предусматривает усиленный контроль за мечетями и мусульманскими молельными домами. Особо пристальный надзор будет установлен за потенциальными исламскими радикалами. Для этих целей мобилизуют несколько тысяч военных. Также будет усилен контроль безопасности в школах и культовых сооружениях, включая храмы и церкви. Напомним, сегодня в Ницце мужчина с ножом набросился на людей у собора Нотр-Дам. Погибли три человека, одной жертве преступник отрезал голову. Есть раненые. Власти квалифицировали атаку как теракт. Нападавшего удалось задержать, при аресте его ранили в плечо, он госпитализирован. В память о погибших по всей стране звонят церковные колокола, на место трагедии прилетел Эммануэль Макрон. А уже завтра президент проведет заседание Совета национальной обороны Франции. Меры безопасности усилены по всей стране, но жителям Ниццы не рекомендуют сегодня покидать дома.

Уголовные дела за поддержку террора в соцсетях

Это уже второе резонансное убийство во Франции за последние две недели. Ранее выходец из Чечни обезглавил учителя истории за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда. После инцидента возбуждено 80 уголовных дел по оправданиям исламского террориста - речь идет о постах в социальных сетях.

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