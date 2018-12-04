Во Франции введен мораторий на повышение налогов на бензин

Во Франции на полгода объявлен мораторий на повышение налогов на бензин. С заявлением буквально полчаса назад выступил премьер-министр страны Эдуар Филипп. Решение принято на фоне непрекращающихся со середины ноября протестов "желтых жилетов". Впрочем, Президент Макрон не намерен отказываться от своей реформы, по которой повышение цен на топливо снизит количество вредных выбросов в атмосферу, тем самым послужив экологии. Это уже сказалось на его рейтинге. Сейчас политику Макрона поддерживают всего 23 % опрошенных граждан.

