Во Франции ввели правила и штрафы для пользователей электросамокатов

Во Франции ввели новые правила для пользователей электросамокатов после сотен инцидентов, в том числе и нескольких с летальным исходом. Отныне лицам, управляющим данным видом транспорта, должно быть не менее 12 лет, и они не смогут кататься на нем по тротуару. Запрещено использование мобильного телефона и наушников во время езды, а также движение без шлема и светоотражателя. Нарушителям грозит штраф от 135 до 1500 евро.