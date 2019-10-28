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Во Франции ввели правила и штрафы для пользователей электросамокатов
Во Франции ввели новые правила для пользователей электросамокатов после сотен инцидентов, в том числе и нескольких с летальным исходом. Отныне лицам, управляющим данным видом транспорта, должно быть не менее 12 лет, и они не смогут кататься на нем по тротуару. Запрещено использование мобильного телефона и наушников во время езды, а также движение без шлема и светоотражателя. Нарушителям грозит штраф от 135 до 1500 евро.
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