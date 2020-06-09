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Во Франции ввели запрет на удушающий прием при полицейском задержании
"Этому приему больше не будут обучать в школах полиции и жандармерии. Этот метод влечет за собой опасность", - заявил глава МВД Кристоф Кастанер.
Министр также объявил о проведении углубленных проверок в системе МВД в целях борьбы с проявлениями расизма.
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