Во Франции ввели запрет на удушающий прием при полицейском задержании

"Этому приему больше не будут обучать в школах полиции и жандармерии. Этот метод влечет за собой опасность", - заявил глава МВД Кристоф Кастанер.

Министр также объявил о проведении углубленных проверок в системе МВД в целях борьбы с проявлениями расизма.



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