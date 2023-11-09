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Во Франции выделяют 5 млн евро на борьбу с клопами
Во Франции бороться с клопами будут на государственном уровне. Власти создадут специальный фонд в размере 5 млн евро. Он предусмотрен проектом бюджета страны на следующий год, который премьер-министр Франции приняла под ответственность правительства в обход голосования в парламенте. Выделенные средства будут выплачиваться в качестве помощи наименее обеспеченным домохозяйствам, которые не в состоянии оплатить в полном объеме услуги дезинсекторов. Судя по данным о росте количества паразитов, без господдрежки в этом вопросе не обойтись. Если в 2017 году в стране насчитывалось примерно 200 тыс. домохозяйств с клопами, то в 2022 году число точек заражения превысило 1 млн 100 тыс.
О жалобах на укусы клопов сообщают и в Южной Корее. Пока что основной версией нашествия паразитов является вероятный завоз насекомых из Франции. Отмечается, что за последние 10 лет о клопах сообщали всего 10 раз. Теперь же таких случаев десятки.
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