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Во Франции забастовка пожарных переросла в беспорядки

Во Франции забастовка пожарных переросла в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против манифестантов. В ответ митингующие закидали их дымовыми шашками.

Тысячи людей в униформе пожарных вышли на улицы с требованиями повышения зарплаты и гарантии сохранения пенсий. Эпицентр событий - площадь Нации в Париже. Известно, что полицейские в целях безопасности перекрывали движение транспорта в районе станции первой линии парижского метро, что вызвало пробки.

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