Во Франции забастовка пожарных переросла в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против манифестантов. В ответ митингующие закидали их дымовыми шашками.



Тысячи людей в униформе пожарных вышли на улицы с требованиями повышения зарплаты и гарантии сохранения пенсий. Эпицентр событий - площадь Нации в Париже. Известно, что полицейские в целях безопасности перекрывали движение транспорта в районе станции первой линии парижского метро, что вызвало пробки.



