Во Франции задержали двоих подозреваемых по делу "страсбургского стрелка"

Следствие считает, что они помогли Шарифу Шекатту получить огнестрельное оружие. Кроме того, заключен под стражу и один из родственников стрелявшего. Ему предъявлены обвинения в преступном сговоре с террористами. Напомним, вечером 11 декабря 29-летний Шекатт, известный полиции по многочисленным нарушениям закона, открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой, после чего скрылся. Через два дня силовикам удалось его ликвидировать. Число жертв стрелка достигло пяти человек.