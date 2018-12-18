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Во Франции задержали двоих подозреваемых по делу "страсбургского стрелка"
Следствие считает, что они помогли Шарифу Шекатту получить огнестрельное оружие. Кроме того, заключен под стражу и один из родственников стрелявшего. Ему предъявлены обвинения в преступном сговоре с террористами. Напомним, вечером 11 декабря 29-летний Шекатт, известный полиции по многочисленным нарушениям закона, открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой, после чего скрылся. Через два дня силовикам удалось его ликвидировать. Число жертв стрелка достигло пяти человек.
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