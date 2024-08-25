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Во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Что известно
Французская полиция задержала основателя и руководителя Telegram Павла Дурова. Это произошло в аэропорту Ле-Бурже 24 августа после посадки частного самолета бизнесмена. Предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы.
Павел Дуров летел из Азербайджана в сопровождении девушки и телохранителя. По данным французских СМИ, основатель Telegram был объявлен персоной нон грата в европейской стране и знал об этом.
Он старался не посещать те государства, где известный мессенджер находился под наблюдением. Для путешествий бизнесмен выбирал ОАЭ, Южную Америку и страны на постсоветском пространстве.
Журналисты предполагают, что причиной приземления джета в Париже стала дозаправка.
Задержание Дурова связано с недостаточной модерацией в Telegram, отказом сотрудничать с силовыми ведомствами, а также возможностью пересылать в мессенджере криптовалюту. Телеканал TF1 сообщает, что правоохранительные органы Франции считают Дурова соучастником нелегального оборота наркотиков, терроризма, отмывания денег, мошенничества, распространения детской порнографии.
Американский журналист Такер Карлсон считает, что Павел Дуров был задержан за отказ по приказу властей и спецслужб "цензурировать правду" .
Как утверждает французский журналист Сирил Амурски, предприниматель предстанет перед судом как гражданин Франции (гражданство Павел Дуров получил в 2021 году). Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.
Из-за французского гражданства основатель Telegram не подлежит обмену или экстрадиции, пишут местные СМИ.
"Думаю, что Дурова выпустят через двое суток. Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним", - выразил мнениеадвокатАлександр Добровинский.
Что касается обвинений, о которых мы читаем в прессе, мне они представятся абсолютно нелепыми, у мессенджера Telegram, как сообщается, порядка миллиарда пользователей. И там можно найти сообщение на любой вкус и цвет, на любые темы - от Лунной программы до плоской Земли. Это все равно, что вменять производителю автомобиля, какому-нибудь гигантскому автоконцерну, что его автомобили используются в преступных целях, или вменять им вину за ДТП. Это же совершенно невозможно.
В российском МИД сообщили, что посольство во Франции "сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена".
После задержания Дурова курс криптовалюты Toncoin, которая используется в Telegram, снизился минимум на 15 %. Часть русскоязычных Telegram-каналов запустила хештеги в поддержку предпринимателя.
Фото из Instagram-аккаунта Павла Дурова
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