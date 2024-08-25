Во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Что известно

Что касается обвинений, о которых мы читаем в прессе, мне они представятся абсолютно нелепыми, у мессенджера Telegram, как сообщается, порядка миллиарда пользователей. И там можно найти сообщение на любой вкус и цвет, на любые темы - от Лунной программы до плоской Земли. Это все равно, что вменять производителю автомобиля, какому-нибудь гигантскому автоконцерну, что его автомобили используются в преступных целях, или вменять им вину за ДТП. Это же совершенно невозможно.

Дмитрий Аграновский, адвокат

