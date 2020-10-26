Во Франции задержали россиянина за оправдание терроризма

Поводом послужил лайк в соцсети, который мужчина поставил под фотографией обезглавленного под Парижем преподавателя. Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности по этому же обвинению. Это случилось после теракта в редакции еженедельника Charlie hebdo в 2015 году. Напомним, 16 октября учитель истории Самюэль Пати был обезглавлен за то, что в ходе одной из лекций показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего правоохранители ликвидировали. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. К слову, как стало известно, Пакистан отзывает посла во Франции после заявлений президента Макрона касательно карикатур.