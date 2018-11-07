ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Во Франции задержана злоумышленница, которая угрожала взорвать бомбу в больнице

Во Франции задержана злоумышленница, которая угрожала взорвать бомбу в больнице

Во французском Дюнкерке полицейскими задержана неизвестная злоумышленница. Она угрожала взорвать бомбу в больнице города. По данным местных СМИ, сегодня утром женщина вошла в отделение скорой помощи и заявила, что у нее есть бомба, и угрожала взорвать ее, захватив заложников. Сотрудники больницы вызвали полицию, после чего персонал и пациенты медицинского учреждения были эвакуированы, здание оцепили.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все