Во Франции задержана злоумышленница, которая угрожала взорвать бомбу в больнице

Во французском Дюнкерке полицейскими задержана неизвестная злоумышленница. Она угрожала взорвать бомбу в больнице города. По данным местных СМИ, сегодня утром женщина вошла в отделение скорой помощи и заявила, что у нее есть бомба, и угрожала взорвать ее, захватив заложников. Сотрудники больницы вызвали полицию, после чего персонал и пациенты медицинского учреждения были эвакуированы, здание оцепили.