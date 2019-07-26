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Во Франции загорелся реактивный самолет

Во Франции загорелся реактивный самолет

ЧП во Франции. Реактивный самолет элитной пилотажной группы выкатился на автостраду и загорелся. Пилот успел катапультироваться. У него легкие ранения. Сообщается, что машину занесло в сторону ограждений после соприкосновения с землей при посадке. Борт продолжил путь до столкновения с земляным валом. Пожарные оперативно потушили пламя.


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