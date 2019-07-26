Во Франции загорелся реактивный самолет

ЧП во Франции. Реактивный самолет элитной пилотажной группы выкатился на автостраду и загорелся. Пилот успел катапультироваться. У него легкие ранения. Сообщается, что машину занесло в сторону ограждений после соприкосновения с землей при посадке. Борт продолжил путь до столкновения с земляным валом. Пожарные оперативно потушили пламя.





