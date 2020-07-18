Во Франции загорелся собор XV века

Во французском Нанте полыхает собор Святых Петра и Павла - крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во всей Франции. Она всего на 6 метров ниже знаменитого собора Парижской Богоматери. Сейчас на месте ЧП работают около 60 спасателей и 6 пожарных машин.



Французские СМИ отмечают, что происходящее в Нанте напоминает пожар собора Нотр-Дам в Париже, случившийся 15 апреля 2019-го. О причинах сегодняшнего ЧП пока не известно. Пожарные призвали не подходить к месту происшествия. К слову, в 1972 году собор уже горел, после чего был закрыт на три года на ремонт. К каким последствиям приведет сегодняшний пожар, пока неизвестно, эксперты сообщают, что огонь нанесет тяжелый урон интерьеру и реликвиям.



