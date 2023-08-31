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Во Франции запретили носить мусульманскую одежду в школах
Во Франции к началу учебного года решили ввести новые правила касательно внешнего вида детей: девочкам запрещено носить в школу абайю - традиционную мусульманскую одежду с рукавами. Решение Минобразования было одобрено правительством, где заявили, что в учебных заведениях должна быть обеспечена нейтральная образовательная среда. А вот мнения в обществе разделились:
Первые поколения мусульман интегрировались в общество. Последние прибывшие этого делать не собираются. Так что это вопрос более серьезных разногласий
Я думаю, что это правильный запрет. Не должно быть в школе никаких религиозных символов
Мне кажется, что каждый волен одеваться так, как ему заблагорассудится. Мы видим молодых девушек и женщин, которые довольно откровенно одеваются в школу или на работу. А если девочка-мусульманка хочет надеть абайю, это почему-то запрещено. Я не думаю, что это правильно
Ситуацию также прокомментировали в ООН, заявив, что запрет идет вразрез с международным правом. А вводить подобные ограничения, если речь идет о религии, можно только в очень ограниченных обстоятельствах.
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