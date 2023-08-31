Во Франции запретили носить мусульманскую одежду в школах

Мне кажется, что каждый волен одеваться так, как ему заблагорассудится. Мы видим молодых девушек и женщин, которые довольно откровенно одеваются в школу или на работу. А если девочка-мусульманка хочет надеть абайю, это почему-то запрещено. Я не думаю, что это правильно