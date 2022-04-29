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Во Франции завели уголовное дело на кандидата в президенты
Власти Франции завели уголовное дело на одного из кандидатов в президенты - Жана Лассаля, который призвал французов не участвовать во втором туре выборов. Собственный бюллетень политик не стал бросать в урну, а положил в карман. По словам Лассаля, он хотел привлечь внимание к "вызывающей обеспокоенность ситуации" в стране.
Поскольку по французским законам агитация на участках для голосования запрещена, Конституционный совет страны решил, что Жан Лассаль повлиял на непредвзятость процесса выборов. В итоге были аннулированы голоса всех граждан, голосовавших на одном участке с кандидатом. А ему самому теперь грозит штраф на сумму до 15 тысяч евро или до года тюремного заключения, а также лишение права баллотироваться и голосовать на будущих выборах. Политик уже извинился за свой поступок и заявил, что готов к возможным последствиям.
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