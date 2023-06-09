Во французском Анси сирийский беженец напал с ножом на группу детского сада - есть пострадавшие

Во французском городе Анси как минимум шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате нападения с ножом. 31-летний сирийский беженец атаковал группу воспитанников детского сада, которые отдыхали в сопровождении взрослого в парке у озера. Среди пострадавших есть дети, находившиеся в колясках. Двое в возрасте 2 и 3 лет, а также один взрослый находятся при смерти, за их жизнь борются врачи. Известно, что ранее мужчине было отказано в предоставлении убежища. Прежде чем прибывшая на место происшествия полиция открыла огонь и ранила преступника, он успел ударить ножом пожилого человека. Нападавший задержан. В Анси уже состоялся митинг правых сил, обвиняющих власти в недостаточном контроле за безопасностью граждан. Что, впрочем, неудивительно, ведь огромные силы полиции и жандармов тратятся на подавление митингов против пенсионной реформы.