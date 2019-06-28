Во французском Бресте неизвестный мужчина открыл стрельбу возле мечети

Во Франции вчера произошло ЧП: неизвестный мужчина открыл стрельбу возле мечети в городе Брест. Ранения получили два человека. Нападающий скрылся, однако вскоре был найден полицией мертвым - он покончил с собой. Личность и мотивы преступника выясняются.