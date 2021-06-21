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Во французском городе Бордо обрушились два здания: есть пострадавшие

ЧП во французском Бордо. В старом городе рухнули два жилых дома. Три человека ранены, один доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что одно здание было на ремонте. Из-за обветшавших конструкций оно упало на соседний дом.

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