Во французском Руане горит завод химикатов

Над Руаном черное небо. Пока потушить пожар, вспыхнувший ночью на заводе химикатов, не удается. Что стало причиной, пока не известно. Жертв нет. В операции задействовано около 150 пожарных и полсотни единиц техники. Школы и детские сады в центре и на севере Руана закрыты.