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Во французском Руане горит завод химикатов
Над Руаном черное небо. Пока потушить пожар, вспыхнувший ночью на заводе химикатов, не удается. Что стало причиной, пока не известно. Жертв нет. В операции задействовано около 150 пожарных и полсотни единиц техники. Школы и детские сады в центре и на севере Руана закрыты.
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