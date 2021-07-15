Во избежание очередных акций протеста улицы Гаваны патрулирует армия

Усиленные наряды военных и полиции продолжают патрулировать улицы Гаваны и других крупных городов Кубы во избежание очередных акций протеста. Воскресные массовые митинги сопровождались актами вандализма, разбоями, нападениями и ожесточенными боями с полицией. Среди задержанных - более 120 активистов и журналистов.