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Во Львове демонтировали монумент славы Советской армии
Монумент славы Советской армии окончательно разрушили во Львове. Украинцы демонтировали две бронзовые фигуры - Родины-материи красноармейца, который держит меч. Скульптуры переместили в местный музей "Территория террора". Шесть лет назад в Киеве приняли закон о запрете советской символики. С тех пор варварское поведение по отношению к символам бессмертных подвигов в стране называют декоммунизацией.
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