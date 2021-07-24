Во Львове демонтировали монумент славы Советской армии

Монумент славы Советской армии окончательно разрушили во Львове. Украинцы демонтировали две бронзовые фигуры - Родины-материи красноармейца, который держит меч. Скульптуры переместили в местный музей "Территория террора". Шесть лет назад в Киеве приняли закон о запрете советской символики. С тех пор варварское поведение по отношению к символам бессмертных подвигов в стране называют декоммунизацией.