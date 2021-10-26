Во Львове демонтировали звезду Победы

Очередная попытка избавиться от исторической памяти в Украине. Во Львове сегодня демонтировали памятный знак "Орден Великой Отечественной войны" на военном мемориале "Марсово поле". В народе его называли "Звездой Победы". Инициатива убрать напоминание о подвиге советского народа принадлежит организации "Общество будущего Львов". Именно она настояла на принятии такого решения Львовской мэрией.