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Во Львове демонтировали звезду Победы
Очередная попытка избавиться от исторической памяти в Украине. Во Львове сегодня демонтировали памятный знак "Орден Великой Отечественной войны" на военном мемориале "Марсово поле". В народе его называли "Звездой Победы". Инициатива убрать напоминание о подвиге советского народа принадлежит организации "Общество будущего Львов". Именно она настояла на принятии такого решения Львовской мэрией.
В начале октября депутаты объявили 2022 годом Украинской повстанческой армии, сотрудничавшей с нацистами во время Великой Отечественной войны. Так политики решили отметить 80-летие с момента создания организации.
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