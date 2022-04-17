Во Львове планируют переименовать ряд улиц

Львов. Здесь с мемориального комплекса "Холм Славы" сняли советскую символику. Также в городе планируют переименовать ряд улиц, названных в честь российских деятелей. Ранее аналогичное решение приняли в Ужгороде, Ивано-Франковске и в украинской столице. Там уже ликвидировали название сквера Дружбы с Москвой, переименовав его в честь героев Мариуполя. А памятник дружбы между городами в Киеве демонтировали еще в прошлом году.